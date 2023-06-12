من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم، بطلب الشرطة تمديد اعتقال مشتبهين من طرعان بابتزاز وتهديد مقاولين.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، شخصين من سكان قرية طرعان في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بشبهة تهديد وابتزاز مقاولين للتنازل عن مناقصات عمل.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "خلال نشاط للشرطة صباح اليوم في طرعان، داهم الأفراد عددا من الأهداف في البلدة، وعليه تمّ اعتقال مشتبهين بابتزاز وتهديد مقاولين في منطقة الشمال".

وأضافت أنه "خلال التفتيش عُثر على مبلغ مالي وكمية كبيرة من المجوهرات، بالإضافة إلى مخدّرات من نوع (كوكايين) وقطعة سلاح، وعليه سيمثل المشتبهان اليوم أمام محكمة الصلح في الناصرة، وستطلب الشرطة بأمر تمديد اعتقالهما حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدّهما".