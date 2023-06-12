عائلات عربية عالقة في "بن غوريون" وعرقلة سفرها لتخرج أبنائها في مولدوفا

بويرات "توجهنا إلى شركة الطيران عشرات المرات ولكن دون فائدة، في كل مرة يطل علينا مندوب من الشركة ولكن كل الوعود التي يعطونا إياها فقط كلام بالهواء، وحتى هذه اللحظات لم يتم تحديد موعد جديد للطائرة".

تنتظر عشرات العائلات العربية في مطار "بن غوريون" باللد منذ الأمس، الأحد، من أجل السفر إلى حفلات تخرج أبنائها في مولدوفا، وذلك إثر تأجيل شركة الطيران الإسرائيلية "أركياع" رحلات العائلات عشرات المرات بادعاء عدم جهوزية الطاقم الفني للطائرة للإقلاع.

وكان من المزمع أن تسافر العائلات العربية إلى مولدوفا للمشاركة في حفلات تخرج أبنائها من التخصصات الطبية المختلفة خلال الأيام القريبة، إذ لا تزال العائلات العربية عالقة في المطار منذ أكثر من 24 ساعة.

وقال الأستاذ محمد بويرات من أم الفحم أحد العالقين في المطار، لـ"عرب 48"، إنه "لا يعقل إننا منذ مساء الأمس ننتظر في المطار لإقلاع الطائرة، وفي كل مرة يتم تحديد موعد للإقلاع يتم تأجيله من جديد، وهذا غير منطقي خصوصًا أن قرابة 150 عائلة عربية من مختلف أنحاء البلاد تتجه إلى مولدوفا من أجل المشاركة في حفلات تخرج أبنائها الأطباء التي انتظروها منذ سنوات طويلة".

وأضاف أن "الحديث يدور عن عائلات من ضمنها كبار بالسن وأطفال ونساء وأيضا أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أنها تواجدت في المطار قبل ساعات من موعد إقلاع الطائرة الذي جرى تحديده أول مرة وذلك خوفا من التأخر على الطائرة، ولكن للأسف لا زلنا ننتظر في المطار منذ عشرات الساعات".

وختم بويرات بالقول إنه "توجهنا إلى شركة الطيران عشرات المرات ولكن دون فائدة، في كل مرة يطل علينا مندوب من الشركة ولكن كل الوعود التي يعطونا إياها فقط كلام بالهواء، وحتى هذه اللحظات لم يتم تحديد موعد جديد للطائرة وننتظر هنا دون رد، فقد بتنا نخشى ألا نتمكن من حضور حفلات تخرج أبنائنا الذين انتظرنا تخرجهم سنوات طويلة".