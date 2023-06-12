هبة الكرامة: جلسة للبت في الإدانة من عدمها لشاب من عكا يوم 13 تموز

اكتيلات: "مرافعتنا تمثلت بأن هذا الحدث إنما هو اعتداء آثم من قبل اليهودي على الشبان العرب وقابله ردة فعل لا ترتقي بأي حال من الأحوال لما تدعيه النيابة العامة من محاولة قتل اليهودي أو إلحاق الأذى به".

قررت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الإثنين، أن تعقد جلسة للبت في الإدانة من عدمها ضد الشاب قصي عباس (23 عاما) من عكا يوم 13 تموز/ يوليو المقبل، وذلك بعد اعتقاله يوم 30 أيار/ مايو 2021 على خلفية أحداث هبة الكرامة.

وكانت المحكمة المركزية قد قدمت لائحة اتهام ضد الشاب عباس في شهر تموز/ يوليو 2021، إذ نسبت عليه تهمة محاولة قتل مواطن يهودي عمدا خلال أحداث هبة الكرامة.

وقالت والدة الشاب المعتقل، رانية عباس، لـ"عرب 48"، إن "ابني دخل عامه الثالث في الاعتقال ظلما، وقد تعرض لتحقيقات صعبة على يد الشاباك والشرطة، كما جرى منعنا من رؤيته ما يقارب 3 شهور في بداية الاعتقال، حتى أن الجلسات الأولى كانت مغلقة وجرى منعنا من مشاهدة ابني من خلال نافذة زجاج في المحكمة، ووصل الأمر إلى أن يتم وضع ورق كرتون على الزجاج حتى لا نراه".

وأضافت أن "المحامي رمزي اكتيلات الموكل بالدفاع عن ابني قدم خلال جلسة اليوم مرافعة مكتوبة للقاضي، ردا على مرافعة النيابة التي قدمتها للقاضي وعليه سيدرس القضاة مرافعة النيابة ضد ابني ومرافعة المحامي الذي اجتهد لإثبات براءته من جميع التهم الموجهة ضده، وقد تقرر عقد الجلسة القادمة في يوم 13 تموز/ يوليو القادم حتى يرد قاضي المحكمة على المرافعتين".

وأوضحت عباس "نحن نزور قصي كل يوم أربعاء، وكان ابني قبل اعتقاله يعمل في محل حدادة وللأسف الشديد رغم أننا حضرنا جلسات واجتماعات وقمنا بمظاهرات على مدى العامين الفائتين، إلا أنه لم نحصل على أي مساعدة أو دعم، باستثناء المحامي الذي قمنا بتوكيله وهو الوحيد الذي يقف معنا في هذه المحنة".

وذكر المحامي رمزي اكتيلات، لـ"عرب 48"، أننا "طرحنا وجهة نظرنا أمام المحكمة بخصوص الحدث الذي وقع والذي تدور حوله لائحة الاتهام، فقد قام أحد اليهود المتطرفين بدهس أحد الشبان في عكا بعد أن قام بقيادة السيارة بشكل جنوني نحو حشد كبير من الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم وكان سيلحق الأذى بالآخرين".

وأضاف أن "مرافعتنا تمثلت بأن هذا الحدث إنما هو اعتداء آثم من قبل اليهودي على الشبان العرب وقابله ردة فعل لا ترتقي بأي حال من الأحوال لما تدعيه النيابة العامة من محاولة قتل اليهودي أو إلحاق الأذى به، إنما كان دفاعا عن الشبان الذي حاول هذا اليهودي دهسهم".

وختم اكتيلات بالقول "لقد أثبتنا للمحكمة تطرف هذا اليهودي من خلال بعض أقواله وتفوهه بألفاظ عنصرية عشية هذا الحدث وعلى مدار سنوات طويلة، وفي 13 تموز/ يوليو ستقرر المحكمة بالنسبة الإدانة أم عدمها".