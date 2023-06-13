أمر بتسريح العاملين الأجنبيين المشتبهين بقتل عطية أبو سبيلة

قاضية المحكمة أشارت في قرارها إلى أنها لم تجد أي شك معقول ضد الإثنين، لكنها سمحت للشرطة بتقديم استئناف ضد قرار الإفراج.

أمرت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، صباح اليوم الثلاثاء، بالإفراج دون شروط تقييدية عن العاملين التايلانديين المشتبه بقتلهما الشاب عطية أبو سبيلة (21 عاما) من قرية أبو تلول في النقب، ليلة الجمعة- السبت، في أرض زراعية بين "أوفكيم" وقاعدة الجيش "حتسيريم" بالنقب.

وسجلت قاضية المحكمة في قرارها أنها لم تجد أي شك معقول ضد الإثنين، لكنها سمحت للشرطة بتقديم استئناف ضد قرار الإفراج.

وجاء قرار المحكمة إثر عدم تقديم أدلة من قبل الشرطة تؤكد قتل العاملين للشاب أبو سبيلة.

وقُتل أبو سبيلة، من سكان أبو تلول في النقب، طعنا على يد العامليين الأجنبيين في المزرعة.

وبالإضافة إلى جريمة القتل، اتهمت الشرطة أيضا ساردوخ هالي (31 عاما) وسوغاندا لاكانونبو (32 عاما) بجرائم التآمر وحيازة سكين.

وكشف تحقيق الشرطة أيضا أن "حوالي 50 عاملا أجنبيا كانوا موجودين في مكان الجريمة، واجهوا المتوفى ورفاقه، وحاولوا منعه من سرقة الأداة الزراعية- وفي إحدى المرات تعرض للطعن حتى الموت".

وطلبت الشرطة، اليوم، تمديد اعتقال الإثنين لمدة 15 يوما، لكن القاضية ذكرت في قرارها أن العديد من الأشخاص تواجدوا في مكان الحادث ولم تجد أي شيء يمكن أن يدعم الشبهات ضدهما، باستثناء تغييرات طفيفة في إفادتيهما، وأضافت أنها مرت عدة مرات على تقرير التحقيق، لكنها لم تجد شكوكا معقولة، ولا حتى أولية، تربط بين العاملين الأجانب بما يُنسب إليهما.

يشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة شبان، بينهم شقيق أبو سبيلة، بادعاء "تورطهم في محاولة سرقة وسطو على مزرعة زراعية". ومددت المحكمة اعتقالهم حتى الخميس المقبل.