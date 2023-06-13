إصابات بينها خطيرتان في حادث طرق قرب القدس

وقع حادث طرق بين حافلة وسيارتين على شارع 443 بالقرب من مفترق (بيت حورون)، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لستة مصابين، وهم شابان بحالة خطيرة، وآخر حالته متوسطة مع إصابة في الرأس، و3 إصابات طفيفة.

من مكان الحادث قرب القدس، صباح اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق بين حافلة وسيارتين خصوصيتين على شارع 443 بالقرب من مدينة القدس، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة القدس تلقى بلاغا، الساعة 06:42، عن حادث طرق بين حافلة وسيارتين خصوصيتين على شارع 443 بالقرب من مفترق (بيت حورون)، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لستة مصابين، وهم شابان في الثلاثينيات من العمر حالتهما خطيرة، وشاب (35 عاما) حالته متوسطة مع إصابة في الرأس، و3 إصابات أخرى بصورة طفيفة، نقلوا إلى مستشفيي (شعاريه تسيدك) و(هار هتسوفيم) لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.