إصابة خطيرة لعامل في عسقلان

أسفر حادث عمل في مدينة عسقلان (أشكلون)، جنوبي البلاد، عن إصابة عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في حادث عمل خلال عمله في مدينة عسقلان (أشكلون)، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 13:15، عن إصابة عامل من جسم ثقيل خلال عمله بورشة بناء في أشكلون، وبدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية لعامل (40 عاما) وصفت حالته بالخطيرة، وأحيل بعدها إلى مستشفى (برزيلاي) لاستكمال العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).