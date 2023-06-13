إصابة رجل وامرأة بجروح خطيرة وطفيفة بإطلاق نار في تل أبيب

تعرض رجل وامرأة لحادثة عنف في شارع (نافي شأنان) في تل أبيب، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لرجل (30 عاما) حالته خطيرة، وامرأة (38 عاما) حالتها طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى (إيخيلوف) لاستكمال العلاج.

من المكان في تل أبيب، صباح اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب رجل (30 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، وامرأة (38 عاما) بجروح طفيفة إثر تعرضهما لإطلاق نار في مدينة تل أبيب، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (دان) تلقى بلاغا، الساعة 08:28، حول تعرض رجل وامرأة لحادثة عنف في شارع (نافي شأنان) في تل أبيب، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لرجل (30 عاما) حالته خطيرة، وامرأة (38 عاما) حالتها طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى (إيخيلوف) لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.