اتهام قاصرين من طوبا الزنغرية بمحاولة قتل وإصابة شاب بجروح خطيرة

قدمت النيابة العامة، أمس، لائحة اتهام ضد قاصرين (18 و16 عاما) من طوبا الزنغرية بمحاولة قتل آخر بعد شجار عنيف دار بين الطلبة في إحدى مدارس البلدة.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، أمس، لائحة اتهام ضد قاصرين (18 و16 عاما) من طوبا الزنغرية بمحاولة قتل آخر بعد شجار دار بين الطلبة في إحدى المدارس بالقرية في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

ووفقا للشرطة "قدمت النيابة العامة، أمس، لائحة اتهام ضد قاصرين (18 و16 عاما) من طوبا الزنغرية بمحاولة قتل آخر بعد شجار عنيف دار بين الطلبة في إحدى مدارس البلدة، وجاء ذلك بعدما استلم مركز الشرطة بلاغا حول الحادثة، وعليه باشر الأفراد في التحقيق بملابسات الحادثة بتاريخ 20.5.2023".

وأضافت أنه "بعد التحقيق اعتُقل قاصران (18 و16 عاما) إذ تسببا بإصابة الضحية بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى (زيف) في صفد للعلاج، حيث وصل الضحية إلى أحد المطاعم وفور خروجه اعتدى عليه المتهمان".

وختمت بالقول إنه "في تاريخ 27.5.2023 اعتُقل المتهم الأول (18 عاما)، وبعدها اعتُقل الآخر (16 عاما)، حيث تم تمديد أمر اعتقالهما من وقت لآخر، وأمس قدمت لائحة اتهام ضدّهما بالتهم المنسوبة إليهما".