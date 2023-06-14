هبة الكرامة: جلسة استماع حول ظروف التحقيق مع آسي حوراني من عكا

في يوم 29 أيار/ مايو 2023 أطلق سراح حوراني بشروط مقيدة من بينها الإبعاد عن عكا، ووضع قيد إلكتروني، ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، حتى الانتهاء من إجراءات المحاكمة.

عقدت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الأربعاء، جلسة استماع حول ظروف تحقيق جهاز الأمن العام "الشاباك" في ملف آسي حوراني (53 عاما) من عكا على خلفية أحداث هبة الكرامة.

وكان حوراني قد سلم نفسه للشرطة الإسرائيلية يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بعد أن حضرت مرات عديدة لاعتقاله بزعم ضلوعه في أحداث هبة الكرامة.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا يوم 17 كانون الثاني/ يناير 2023 لائحة اتهام ضد حوراني تنسب له الضلوع في الاعتداء على مواطن يهودي من عكا خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وفي يوم 29 أيار/ مايو 2023 أطلق سراح حوراني بشروط مقيدة من بينها الإبعاد عن عكا، ووضع قيد إلكتروني، ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، حتى الانتهاء من إجراءات المحاكمة.

وقال المحامي ماهر تلحمي الموكل بالدفاع عن آسي حوراني، لـ"عرب 48"، إننا "مستمرين في حضور جلسات الإثباتات لتقديم ما لدينا من دفاع، وأنا سعيد للغاية اليوم لأنها المرة الأولى التي يتمكن فيها موكلي من حضور جلسات المحاكمة طليقا بعد أن أفرجت عن المحكمة العليا بعدما قبلت استئنافنا ضد قرار المحكمة المركزية الجائر بحق حوراني".

وأضاف "حضر اليوم شاهد دفاع عن موكلي وهو المعتقل أدهم بشير الذي أصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، إذ أدلى بمعلومات عن ظروف الاعتقال والتحقيق من قبل الشاباك والشرطة بحق المعتقلين، ولم تنته جلسات الاستماع لهذا الشاهد ومن المقرر أن تستكمل في الجلسات القادمة".

وتابع "للأسف الشديد جرى الحكم على بشير بالسجن لمدة 10 سنوات، رغم أنه لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون، وحاله في ذلك حال آسي حوراني".

وختم تلحمي بالقول "من المقرر مواصلة الاستماع إلى الشهود في حيثيات أساليب الاعتقال والتحقيق من قبل الشاباك ضد معتقلي هبة الكرامة، إذ سيقدم أدهم بشير شهادة الدفاع خاصته في الجلسة المزمع عقدها يوم 16 حزيران/ يونيو الجاري".