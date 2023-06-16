احتراق 4 سيارات في نوف هجليل

من مكان الحريق، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

شب حريق في أربع سيارات خصوصية بمدينة "نوف هجليل"، فجر اليوم الجمعة.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للسيارات الأربع، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الحريق أو أية تفاصيل أخرى.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن مركز الاستعلامات 102 تلقى بلاغا، فجر اليوم، بلاغا عن احتراق أربع سيارات، إحداها كهربائية، في موقف للسيارات مكون من طابقين بمدينة نوف هجليل.

وأضاف أن طواقم الإطفاء والإنقاذ أخمدت حريقا شبّ في السيارات الأربع ومنعت انتشاره لسيارات أخرى في المكان.