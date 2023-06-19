اعتقال مشتبهين من طوبا الزنغرية والريحانية بمحاولة قتل وإحراق منزل شرطي

اقتحمت الشرطة منزل المشتبهين في طوبا الزنغرية والريحانية وتمّ اعتقالهما، وهما في العشرينيات من العمر، وسيمثل المشتبهان أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق.

اعتقلت الشرطة شابين من سكان قريتي طوبا الزنغرية والريحانية، شمالي البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، للاشتباه في قيامهما بإشعال النار في منزل لأحد أفراد الشرطة بالريحانية، يوم 8 حزيران/ يونيو الجاري.

ووفقا للشرطة فإنه "سُمح بالنشر- حول محاولة قتل وإضرام النيران بمنزل شرطي، بتاريخ 08.06.2023، استلم مركز الشرطة بلاغا حول اندلاع حريق في منزل شرطي في بلدة الريحانية في الجليل الأعلى، حيث تمّ استدعاء طواقم الإطفاء والشرطة إلى المكان، وتمكن أفراد المنزل من الهرب منه، وباشر أفراد الشرطة التحقيق في الحيثيات".

وأضافت أنه "صباح اليوم، داهمت الشرطة منزل المشتبهين في طوبا الزنغرية والريحانية وتمّ اعتقالهما، وهما في العشرينيات من العمر، وسيمثل المشتبهان أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق".