مصادرة أسلحة ووقف عمل شركة حراسة بشبهة حمايتها لمنظمة إجرامية

شرعت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق في أعقاب اشتباهها باستحواذ منظمة إجرامية على شركة حراسة واستعانتها بحراس بحوزتهم أسلحة ذات ترخيص من أجل حماية أفرادها؛ حسبما ورد في بيان للشرطة.

جانب من الأسلحة التي جرى مصادرتها (تصوير الشرطة)

تحرزت الشرطة الإسرائيلية على أسلحة شركة حراسة في منطقة الشمال فيما أوقفت عملها بشبهة خدمتها لمنظمة إجرامية في المجتمع العربي.

وجاء في بيان للشرطة أنه "تبين من خلال تحقيق سري أن حراس الشركة المسلحين يعملون على حماية أفراد المنظمة الإجرامية".

وشرعت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق في أعقاب اشتباهها باستحواذ منظمة إجرامية على شركة حراسة واستعانتها بحراس بحوزتهم أسلحة ذات تراخيص من أجل حماية أفرادها؛ حسبما ورد في بيان للشرطة.

وفي أعقاب ذلك، ألغت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية تراخيص الشركة لحيازة أسلحة وحراس مسلحين بناء على توصية مستعجلة قدمتها الشرطة.