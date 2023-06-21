محامي المعتقل الإداري سمير جبارين: النيابة تعهدت في المحكمة بعدم تمديد اعتقاله

خمايسي: "النيابة العامة تعهدت اليوم خلال الجلسة بعدم تمديد الاعتقال الإداري بحق جبارين إلا في حالة حدوث شيء طارئ في القضية".

نظرت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الأربعاء، في ملف الاعتقال الإداري للشاب سمير جبارين (24 عاما) من أم الفحم، وذلك بعد اعتقاله منذ يوم 9 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفرض وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاعتقال الإداري على جبارين يوم 10 شباط/ فبراير الماضي بادعاء وجود "مواد سرية أمنية" منسوبة إليه، ويقضي القرار بإبقائه رهن الاعتقال حتى 12 آب/ أغسطس القادم.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن جبارين، عمر خمايسي، عن مؤسسة "ميزان" الحقوقية، لـ"عرب 48"، إنه "عقدت اليوم جلسة للأسير سمير جبارين من أم الفحم في المحكمة المركزية بحيفا، وجاءت هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات منذ اعتقال موكلي".

وأضاف أن "النيابة العامة تعهدت اليوم خلال الجلسة بعدم تمديد الاعتقال الإداري بحق جبارين إلا في حالة حدوث شيء طارئ في القضية، ونأمل أن يخرج موكلي يوم 9 تموز/ يوليو المقبل وأن يعود إلى أحضان عائلته".