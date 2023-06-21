هدم منزل في قرية السيد بالنقب

قوات الشرطة طوقت المنطقة وأغلقت الشوارع المؤدية إلى المنزل، ومنعت أصحابه وسكان الحي من الاقتراب، وهدمت الآليات والجرافات المنزل.

هدم منزل في السيد، اليوم

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة و"حرس الحدود"، اليوم الأربعاء" منزلا قيد الإنشاء في قرية السيد بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وقال شهود عيان إن السلطات هدمت المنزل المكون من طابقين بادعاء عدم استصدار تراخيص للبناء.

وأضافوا أن قوات الشرطة طوقت المنطقة وأغلقت الشوارع المؤدية إلى المنزل، ومنعت أصحابه وسكان الحي من الاقتراب.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن السلطات الإسرائيلية ادعت أن المنزل بُني دون إصدار تراخيص لازمة على أرض غير مخصصة للبناء.

واستنكر ناشطون من النقب ما وصفوها "حملة ممنهجة ضد بيوت أهالي النقب" تشنها السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

يذكر أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عكا والناصرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش والشيخ دنون وقرى عربية في منطقة النقب وغيرها.