الطيبة: المظاهرة الخامسة على التوالي ضد سياسة التضييق على الأرض والمسكن

تنظم التظاهرة الرابعة على التوالي، يوم غد الجمعة الساعة 13:30 بعد صلاة الجمعة مباشرة، على مفرق الجلمة وأمام خيمة الاعتصام على الشارع الرئيس 444 بجانب محطة الوقود "دور ألون".

دعت لجنة أصحاب الأراضي المتضررين غربي شارع 6 في الطيبة واللجنة الشعبية في الطيبة، اليوم الخميس، الأهالي في المدينة والمنطقة، إلى المشاركة في الاحتجاج الأسبوعي والتظاهر ضد سياسة الهدم والتضييق على أصحاب الأراضي.

وستنظم التظاهرة الرابعة على التوالي، يوم غد الجمعة الساعة 13:30 بعد صلاة الجمعة مباشرة، على مفرق الجلمة وأمام خيمة الاعتصام على الشارع الرئيس 444 بجانب محطة الوقود "دور ألون".

وجاء في بيان اللجنة الشعبية "ندعو كافة سكان الطيبة والمنطقة، وعلى رأسهم، رؤساء السلطات المحلية، شعاع منصور، ومأمون عبد الحي، وعبد الباسط سلامة، وكل أعضاء ومرشحي البلديات للمشاركة والوقوف إلى جانب أهالي الطيبة والمنطقة".

وأضاف البيان أن "ألم المتضررين هو ألمكم جميعا. مخزون الأراضي المتبقية والمهددة هي لجميع سكان الطيبة وليست حكرا على مالكيها اليوم. دقت ساعة العمل، معا نقف لإلغاء كافة الغرامات ومنع مصادرة أراضي أجدادنا في السابق، وأحفادنا بالمستقبل، ومنع تقويد أرزاقنا".

وختمت اللجنة البيان بالقول "من هنا ندعو أيضا كافة أعضاء الكنيست، من كافة الأحزاب والتوجهات السياسية، لأن مسألة الأرض في سلم أولوياتكم، فالمواطن ينتظر دعمكم ووقفتكم معنا، وحدة الصف والوقفة جنبا إلى جنب مطلوبة في ظل هذه الظروف".