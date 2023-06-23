كفر قرع: اتهام شاب بقتل حسن مصاروة دهسا

رد في لائحة الاتهام أنه "مع بدء التحقيق في الحادث بينّ الاشتباه حول وقوعه على خلفية جنائية، وفي أعقاب ذلك جرى اعتقال سائق المركبة الضالعة الذي قام بدهس الضحية إثر خلاف بينهما دون أن تتضح الخلفية بعد".

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضدّ شاب بارتكاب جريمة قتل الشاب حسن مصاروة من كفر قرع بواسطة دهس متعمَّد.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهم التسبب بارتكاب جريمة قتل بتهور وإهمال ومخالفات أخرى، كما أرفقت بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

الضحية حسن مصاروة

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم 2 حزيران/ يونيو الجاري تلقت الشرطة بلاغا حول حادث ’ضرب وهرب’ في كفر قرع بضلوع مركبة ودراجة نارية، ومع وصول الطواقم الطبية إلى المكان نُقل الضحية حسن مصاروة بحالة خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد أيام من وقوع الحادث أقر الطاقم الطبي في مستشفى ’رمبام’ بحيفا وفاته بعدما كان في حالة موت سريري".

وورد في لائحة الاتهام أنه "مع بدء التحقيق في الحادث بينّ الاشتباه حول وقوعه على خلفية جنائية، وفي أعقاب ذلك جرى اعتقال سائق المركبة الضالعة الذي قام بدهس الضحية إثر خلاف بينهما دون أن تتضح الخلفية بعد".

ومما يذكر أن غالبية جرائم القتل المرتكبة في المجتمع العربي سُجلت ضد مجهول، وذلك في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في محاربة الجريمة المستفحلة في البلدات العربية.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 97 قتيلا بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.