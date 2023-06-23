مصرع الأرشمندريت فيلوتيوس إثر انهيار سقالة خلال ترميمه كنيسة في عكا القديمة

سادت أجواء من الحزن في مدينة عكا والمنطقة إثر انتشار نبأ مصرع الأرشمندريت فيلوتيوس، والذي دأب على ترميم جدران كنيسة جوارجيوس للروم الأورثوذكس بنفسه، وسقط أمس عن السقالة بعد انهيارها خلال عمله في ترميمها.

لقي الأرشمندريت فيلوتيوس، الوكيل البطريركي لمطرانية عكا والقضاء، مصرعه مساء أمس الخميس إثر سقوطه من علو، جراء انهيار سقالة وسقوطه عنها، كان يعتليها خلال قيامه بأعمال ترميم لجدران كنيسة جوارجيوس للروم الأورثوذكس في عكا القديمة.

وأقر الأطباء في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا وفاة الأرشمندريت فيلوتيوس بعد فشل كافة المحاولات لإنعاشه وإنقاذ حياته. وسادت أجواء من الحزن في مدينة عكا والمنطقة إثر انتشار نبأ مصرع الأرشمندريت فيلوتيوس.

ومما يذكر أن الأرشمندريت فيلوتيوس (الأب خليل) قد دأب على ترميم جدران الكنيسة بنفسه، وسقط أمس عن السقالة بعد انهيارها خلال عمله في ترميم جدران كنيسة جوارجيوس للروم الأورثوذكس في ساحة عبود بالبلدة القديمة.

وفتحت الشرطة من ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.