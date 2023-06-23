مصرع فتى كان يقود درّاجة كهربائيّة بحادث طرق في حيفا

جاء في التفاصيل أن جروس كان يقود درّاجة كهربائيّة في شارع "ياد لفنيم" في المدينة، حيث اصطدم بشاحنة كانت في الشارع، ما أدى إلى إصابته بجراح حرجة، توفي متأثرا بها، بعد وقت وجيز.

لقي الفتى ليئور جروس (14 عاما)، مساء أمس الخميس، مصرعه، من جرّاء حادث طرق ذاتيّ، وقع في مدينة حيفا.

وجاء في التفاصيل أن جروس كان يقود درّاجة كهربائيّة في شارع "ياد لفنيم" في المدينة، حيث اصطدم بشاحنة كانت في الشارع، ما أدى إلى إصابته بجراح حرجة، توفي متأثرا بها، بعد وقت وجيز.

ووصل طاقم طبيّ إلى مكان وقوع الحادث، وحاول الإبقاء على حياة الفتى بواسطة عمليات الإنعاش، غير أن المحاولات باءت بالفشل لتُقرّ وفاة الفتى في مشفى "رمبام" في حيفا، الذي نُقل إليه.

من موقع الحادث

وأوضح أحد أفراد الطاقم الطبيّ، أن الفتى جروس، كان مصابا بجروح خطيرة في الرأس.

ويوم أمس الخميس، لقيت امرأة مصرعها، وأُصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة، في حادث طرق، وقع على شارع 40 في منطقة النقب.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 175 شخصا، بينهم 44 مواطنا عربيا، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 وحتى يوم أمس.

وللمقارنة، فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.