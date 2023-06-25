إحراق قوارب بالقرب من طبرية

أُضرمت النار في عدد من القوارب، بالقرب من طبرية، وأتى الحريق على 7 قوارب، بينها 5 احترقت بالكامل، ولم يُبلغ عن إصابات بشرية.

أحرق جناة مجهولون، للمرة الثالثة خلال نصف عام، 15 قاربا بالقرب من مدينة طبرية، على ما يبدو، على خلفية جنائية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الجناة أضرموا النار بالقوارب بعد محاولات لجباية الأتاوة (الخاوة).

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن قوارب تعرضت للإحراق، أمس السبت، في موقف خاص بها بمحاذاة "موشافاه مغدال" بالقرب من "غينوسار"، وحوالي 8 كم شمال طبرية.

وأضاف أن خمسة طواقم عملت على إخماد ألسنة النار التي أُضرمت في عدد من القوارب، ومنعت انتشارها إلى قوارب أخرى في المكان.

وأوضح أن الحريق أتى على 7 قوارب، بينها 5 احترقت بالكامل، ولم يُبلغ عن إصابات بشرية.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.