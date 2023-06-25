مقتل شخص وإصابة حرجة بجريمة إطلاق نار في نحف

أسفرت جريمة إطلاق نار في قرية نحف، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة، نقلا على إثرها إلى المستشفى في نهريا، وسط إجراء عمليات إنعاش لهما، بيد أن أحدهما فارق الحياة.

من مكان الجريمة في نحف، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

قُتل شخص وأصيب شخص بجروح حرجة في جريمة إطلاق نار في قرية نحف بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، اليوم الأحد.

ووفقا لمصادر طبية، أجرت طواقم الإسعاف عمليات إنعاش للمصابين في المكان، ونقلا بسيارتي إسعاف مكثف على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، وذلك لاستكمال العلاج.

وأقر الأطباء في المستشفى، في وقت لاحق، وفاة أحد المصابين متأثرا بجروحه الحرجة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة. ووفقا للشرطة فإن خلفية الجريمة جنائية.

وفي سياق متصل، تظاهر آلاف من أبناء المجتمع العربي في مدينة حيفا، مساء أمس السبت، تنديدا بجرائم القتل وتواطؤ الشرطة، وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 98 قتيلا بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.