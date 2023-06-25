اعتقال أحد سكان جسر الزرقاء بشبهة تعنيف زوجته

تنظر المحكمة في طلب الشرطة، اليوم الأحد، تمديد اعتقال الزوج على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس السبت، شخصا (40 عاما) من قرية جسر الزرقاء بشبهة الاعتداء على زوجته وطعنها بسكين أمام أطفالهما.

وأسفر اعتداء الزوج عن إصابته زوجته بجروح وصفت بأنها متوسطة، نقلت على إثرها للعلاج في مستشفى (هيلل يافيه) بمدينة الخضيرة.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة، اليوم الأحد، تمديد اعتقال الزوج على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه.

وانتشرت جرائم العنف ضد النساء في المجتمع العربي بالبلاد، في الآونة الأخيرة، من ممارسة القوة الجسدية ضدّ المرأة، وذلك باستخدام الأيدي، أو الأرجل، أو أي أداة تلحق الأذى بجسدها، ويتّخذ العنف عدّة أشكال، فقد يكون على شكل ضرب، أو صفع، أو غيرها، ووصلت بعض الحارات لاقتراف جرائم قتل.