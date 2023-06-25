جريمة القتل المزدوجة في نحف: وقفة احتجاجيّة وإغلاق شارع في مفرق مجد الكروم

جاء الاحتجاج في أعقاب جريمة القتل المزدوجة التي ارتُكبت في نحف، وراح ضحيتها كل من طارق زرقاوي من مجد الكروم ولطفي سرحان من نحف.

أغلق متظاهرون شارع 85 (عكا - صفد) في مفرق مجد الكروم الشرقي، مساء الأحد، تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة في محاربتها في المجتمع العربي.

وجاء الاحتجاج في أعقاب جريمة القتل المزدوجة التي ارتُكبت في نحف، وراح ضحيتها كل من طارق زرقاوي من مجد الكروم ولطفي سرحان من نحف.

("عرب 48")

كما يأتي فيما أعلن المجلس المحلي في نحف، الإضراب العام والشامل في البلدة التي تخيم عليها حالة من التوتر في أعقاب الجريمة.

ورفع المشاركون في احتجاجهم، لافتات منددة بجرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي، وتقاعس الشرطة، كُتبت على بعض منها شعرات من قبيل: "لا للقتل نعم للحياة"، و"الشرطة في خدمة عالم الإجرام".

أغلق متظاهرون شارع 85 (عكا - صفد) في مفرق #مجد_الكروم الشرقي، مساء الأحد، تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة في محاربتها في المجتمع العربي؛ وذلك بعد #الجريمة المزودوجة لامرتَكبة في #نحف، والتي أسفرت عن مقتل شخصين.

التفاصيل: https://t.co/lw8KKJNC2n

- ربيع سواعد - "عرب 48" pic.twitter.com/Ro1womFAHE — موقع عرب 48 (@arab48website) June 25, 2023

وعبّر المتظاهرون عن غضبهم تجاه سلوك الشرطة الإسرائيلية التي حاولت امتصاص غضب المحتجين، من خلال إغلاق الشارع على بُعد مئات الأمتار من مكان الاحتجاج، لمنع وصول المركبات إلى المكان الذي أُغلق فيه الشارع.

جانب من التظاهرة في مفرق #مجد_الكروم، تنديدا باستفحال الجريمة، وتقاعس الشرطة في محاربتها في المجتمع العربي.



تصوير: ربيع سواعد - "عرب 48" pic.twitter.com/AzCLVtWkBT — موقع عرب 48 (@arab48website) June 25, 2023

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 99 قتيلا بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

("عرب 48")

وتظاهر آلاف من أبناء المجتمع العربي في مدينة حيفا، السبت، تنديدا بجرائم القتل وتواطؤ الشرطة، وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 99 قتيلا بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة إلى القضاء.

مشاركون في الوقفة الاحتجاجية (ربيع سواعد - "عرب 48")