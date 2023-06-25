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25/06/2023 - 21:19

جريمة القتل المزدوجة في نحف: وقفة احتجاجيّة وإغلاق شارع في مفرق مجد الكروم

جاء الاحتجاج في أعقاب جريمة القتل المزدوجة التي ارتُكبت في نحف، وراح ضحيتها كل من طارق زرقاوي من مجد الكروم ولطفي سرحان من نحف.

جريمة القتل المزدوجة في نحف: وقفة احتجاجيّة وإغلاق شارع في مفرق مجد الكروم

مشاركون في الوقفة الاحتجاجية (ربيع سواعد - "عرب 48")

أغلق متظاهرون شارع 85 (عكا - صفد) في مفرق مجد الكروم الشرقي، مساء الأحد، تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة في محاربتها في المجتمع العربي.

وجاء الاحتجاج في أعقاب جريمة القتل المزدوجة التي ارتُكبت في نحف، وراح ضحيتها كل من طارق زرقاوي من مجد الكروم ولطفي سرحان من نحف.

("عرب 48")

كما يأتي فيما أعلن المجلس المحلي في نحف، الإضراب العام والشامل في البلدة التي تخيم عليها حالة من التوتر في أعقاب الجريمة.

ورفع المشاركون في احتجاجهم، لافتات منددة بجرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي، وتقاعس الشرطة، كُتبت على بعض منها شعرات من قبيل: "لا للقتل نعم للحياة"، و"الشرطة في خدمة عالم الإجرام".

وعبّر المتظاهرون عن غضبهم تجاه سلوك الشرطة الإسرائيلية التي حاولت امتصاص غضب المحتجين، من خلال إغلاق الشارع على بُعد مئات الأمتار من مكان الاحتجاج، لمنع وصول المركبات إلى المكان الذي أُغلق فيه الشارع.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 99 قتيلا بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

("عرب 48")

وتظاهر آلاف من أبناء المجتمع العربي في مدينة حيفا، السبت، تنديدا بجرائم القتل وتواطؤ الشرطة، وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 99 قتيلا بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة إلى القضاء.

مشاركون في الوقفة الاحتجاجية (ربيع سواعد - "عرب 48")
("عرب 48")
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