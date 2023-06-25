حيفا: اندلاع حريق في دكان وآخر بمركبة

تسبب الحريق الذي اندلع في دكان في حيفا في ساعات الليل المتأخرة، بأضرار في الممتلكات ومحتويات الدكان، فيما فتحت الشرطة بالتعاون مع سلطة الإطفاء والإنقاذ تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

اندلعت حريق في دكان في مدنية حيفا في ساعات متأخرة من الليل، فيما أخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحريق الذي اندلع فجرا، في مركبة وأتى على محتوياتها.

وتسبب الحريق الذي اندلع في دكان في حيفا في ساعات الليل المتأخرة، بأضرار في الممتلكات ومحتويات الدكان، فيما فتحت الشرطة بالتعاون مع سلطة الإطفاء والإنقاذ تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وتلقت طواقم الإطفاء والإنقاذ الليلة الماضية بلاغا عن حريق في دكان في مدينة حيفا، ووصلت الطواقم إلى المكان وعملت على إخماد الحريق.

ووفقا للمتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن الحريق شب في دكان تحت مبنى سكني، حيث عملت الطواقم على إخماد النيران ومنع انتشارها إلى جانب البحث عن عالقين.

وأوضح أنه لم يبلغ عن إصابات. ويجري تحقيق لمعرفه أسباب اندلاع الحريق.

اندلاع حريق في مركبة

عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق شب بمركبة في شارع "ستيلا مارس" في مدينه حيفا، حيث أتت ألسنة النيران على المركبة.

ووفقا للمتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن الطواقم عملت على إخماد النيران ومنع انتشارها إلى جانب البحث عن عالقين. لم يبلغ عن إصابات، فيما يجري تحقيق لمعرفه أسباب اندلاع هذا الحريق.