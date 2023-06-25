رفض إحالة المتهم بقتل الطفل عمّار حجيرات إلى الحبس المنزليّ

أفاد محام "عرب 48"، بأن المحكمة قد "رفضت، اليوم، طلب إحالة قاتل الطفل عمار حجيرات إلى الحبس المنزليّ".

رفضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، إحالة المتهم بقتل الطفل عمار حجيرات (4 أعوام) إلى الحبس المنزليّ، وذلك خلال جلسة الاستماع إلى الشهود في قضية مقتل الطفل بإطلاق نار، في 6 كانون الثاني/ يناير 2022، حينما كان يلهو في حديقة عامة في بلدة بئر المكسور.

وقدمت النيابة العامة في 11 آذار/ مارس 2022 لائحة اتهام ضد شاب (24 عامًا)، من مدينة الناصرة على خلفية ضلوعه في جريمة قتل الطفل، في ظلّ "ظروف خطيرة ومخالفات سلاح"، بحسب ما جاء في لائحة الاتهام.

وقال المحامي شادي سروجي، الذي يتولّى قضية مقتل الطفل في حديث لـ"عرب 48": "اليوم عُقدت جلسة في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، وذلك للاستماع للشهود في قضية قتل الطفل عمار حجيرات (4 سنوات) من بلدة بئر المكسور بإطلاق نار، حيث إنّ هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات في هذا الملف، ونتوقّع أن يستمرّ الملف لعدة شهور، أو حتى لسنوات".

ولفت إلى أن المحكمة قد "رفضت، اليوم، طلب إحالة قاتل الطفل عمار حجيرات إلى الحبس المنزليّ".

وفي آذار/ مارس من العام الماضي، قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد شاب (24 عاما) من مدينة الناصرة على خلفية ضلوعه في جريمة قتل الطفل حجيرات.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهم القتل واللامبالاة في ظروف خطيرة، والتسبب بإصابة في ظروف خطيرة، ومخالفات سلاح وتشويش مجرى المحاكمة، كما أرفقت بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية بحقه.

ويُستدلّ من لائحة الاتهام أن "المتهم عمل في شركة لأعمال البناء التي كانت شريكة منذ نهاية العام 2019 في مشروع شركة ’نتيفي يسرائيل’ لبناء شارع التفافي بمحاذاة بئر المكسور، وكان المتهم أحد المسؤولين من طرف الشركة على المشروع".

وأضافت: "في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، تقرر بأن تقوم الشركة بأعمال شق شارع لحي جديد في بئر المكسور، وفي أعقاب ذلك جرى إنشاء موقع العمل بمحاذاة حي مأهول ومن الناحية الجنوبية كانت حديقة عامة ومرافق رياضية".

وتابعت أن "منطقة المشروع وموقع شق الشارع الجديد كان بمسؤولية الشركة نفسها التي كانت تقوم بإخراج الحجارة والتراب وتعيد استخدامهما بعد أعمال طحنهما، وفي يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2022، وصل سائق شاحنة مخصصة لأعمال الحفر وتابعة لمقاول آخر إلى موقع عمل الشركة، وقام بتحميل حجارة وتراب دون الحصول على موافقة الشركة".

كما جاء في لائحة الاتهام، أنه "في أعقاب ذلك جرى إبلاغ المتهم بما حصل، وقرر الأخير إطلاق النار على سائق الشاحنة فيما رافقه إلى المكان شخصين وكان بحوزته سلاح أوتوماتيكي، وعند وصولهم إلى مدخل الموقع وعندما شاهدوا سائق الشاحنة بدأ المتهم في إطلاق النار عليها خلال سيرها ببطء، وبدأوا في مطاردتها وإطلاق النار عليه، وعند ملاحظة السائق بتعرضه لإطلاق النار، زاد من سرعته".

وختمت لائحة الاتهام: "واصل المتهم والآخران اللذين كانا يقفان خارج السيارة، إطلاق النار على الشاحنة، حيث أطلقت 55 رصاصة على الأقل، إحداها أصابت الطفل عمار حجيرات بينما كان يلهو في حديقة عامة برفقة عمته و5 أطفال آخرين من عائلته، ما أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه الحرجة".