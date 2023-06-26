مصرع شاب في حادث طرق على شارع 5

أسفر حادث طرق وقع بين سيارة وشاحنة على الشارع السريع 5 إلى الشرق، بالقرب من تقاطع "بِدوئيل"، فجر اليوم الإثنين، عن مصرع شاب يبلغ من العمر 25 عامًا.

لقي شاب، يبلغ من العمر 25 عامًا، مصرعه في حادث طرق وقع بين سيارة وشاحنة على الشارع السريع 5 إلى الشرق، بالقرب من تقاطع "بِدوئيل"، فجر اليوم الإثنين.

وأجرى مسعفون عمليات الإنعاش القلبي والرئوي للشاب، لكنهم اضطروا لإقرار وفاته بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته.

وقال مسعف من "نجمة داود الحمراء" إنه "عندما وصلنا رأينا شاحنة وسيارة محطمة تم سحب السائق منها، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عامًا تقريبًا، كان مستلقيًا على الشارع بجوار السيارة فاقدًا للوعي مع إصابات متعددة، وبلا نبض ولا يتنفس وبدأ المارة في إجراء عملية الإنعاش القلبي والرئوي له، واصلنا عمليات الإنعاش المتقدمة، والتي حددنا في نهايتها وفاته. تلقى سائق الشاحنة، وهو رجل يبلغ من العمر 53 عامًا وأصيب بجروح طفيفة، علاجًا طبيًا أوليًا على الفور وقمنا بنقله لإجراء مزيد من الفحوصات والعلاج في المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.