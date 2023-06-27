إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بباقة الغربية

أسفرت جريمة إطلاق نار في مدينة باقة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، عن إصابة شخص (41 عاما) بجروح وُصفت بأنها خطيرة.

من مكان الجريمة بباقة الغربية، صباح اليوم

أصيب شخص (41 عاما) بجروح وُصفت بأنها خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة باقة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (الشارون) تلقى بلاغا، الساعة 08:48، عن رجل أصيب جراء تعرضه لحادثة عنف في باقة الغربية، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (41 عامًا) وأُحيل على إثرها، وهو بحالة خطيرة، إلى مستشفى (هيلل يافيه) لاستكمال العلاج".

(تصوير الشرطة)

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبّلغ عن اعتقال مشتبهين، لغاية الآن.