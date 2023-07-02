النقب: تصريح ادعاء ضد شاب دهس شقيقه وتسبب بوفاته

غدا الإثنين، سيتم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به من قبل النيابة العامة لواء الجنوب، وفقًا للبنية التحتية للأدلة، وطلب تمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الأحد، تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد شاب (28 عاما) نسبت إليه دهس شقيقه هشام كمال الأطرش (26 عاما) من سكان قرية الأطرش بالنقب في أواخر شهر أيار/ مايو 2023، والتسبب بوفاته.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في 29 أيار/ مايو الماضي، وصل بلاغ للشرطة حول شاب عانى من جروح حرجة في جسده بالقرب من حورة، وقامت طواقم طبية من خدمة نجمة داود الحمراء التي تم استدعاؤها للمكان بإحالة المصاب في حالة حرجة إلى مركز سوروكا الطبي، حيث أعلن عن وفاة الشاب هشام كمال الأطرش (26 عاما)، من سكان قرية الأطرش غير المعترف بها في النقب".

وأضافت أن "فريق التحقيق الخاص الذي تم تشكيله في محطة (عيروت) بمنطقة النقب باشر على الفور، نشاطا مكثفا، وجمع الشهادات والأدلة والنتائج في مكان الحادث، مما أدى إلى اعتقال شقيق الضحية بشبهة ضلوعه في الجريمة، وذلك بسبب شجار بينهما مما أدى إلى دهس الضحية بسيارة الأمر الذي تسبب في وفاته متأثرا بجروحه الحرجة".

وأشارت إلى أنه "تم تمديد اعتقال المشتبه به (28 عاما)، من سكان الأطرش، من حين لآخر من قبل محكمة الصلح في بئر السبع، وبعد انتهاء تحقيق الشرطة الذي أجري في مركز عيروت، وتشكيل بنية تحتية استدلالية ضده، قدمت النيابة العامة لواء الجنوب تصريح مدع عام ضده وتمديد اعتقاله. غدا الإثنين، سيتم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به من قبل النيابة العامة لواء الجنوب، وفقًا للبنية التحتية للأدلة، وطلب تمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده".