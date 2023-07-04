اعتقال مشتبهين بقتل سريت شقور من كسرى

فُرض أمر حظر نشر على التفاصيل الأخرى للتحقيق وكذلك على هوية المشتبه بهم بجريمة قتل الشابة سريت أحمد شقور (18 عاما) من كسرى - كفر سميع في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

اعتقلت الشرطة خمسة أشخاص، في الثلاثينيات من العمر، للاشتباه في تورطهم بجريمة قتل الشابة سريت أحمد شقور (18 عاما) من كسرى - كفر سميع في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وفُرض أمر حظر نشر على التفاصيل الأخرى للتحقيق وكذلك على هوية المشتبه بهم.

وتوفيت الشابة سريت شقور في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، متأثرة بإصابتها بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار ارتكبت على شارع 8544 المؤدي إلى قرية يركا، مساء يوم 9 حزيران/ يونيو 2023.

ووفقا للشرطة، فإن القتيلة كانت قد تلقت تهديدات بالقتل في السابق بسبب ميولها الجنسية، ما أرغمها على المكوث في ملجأ للمعنفات فيما حكم بالسجن على اثنين من أشقائها لمدة 3 و4 شهور على خلفية التهديدات قبل 3 سنوات.