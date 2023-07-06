حريق هائل يتسبب بانهيار محل تجاري بالناصرة

أخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحريق التي أتى على الدكان ومحتوياته وتضرر بشكل كامل إثر انهيار جدرانه بفعل الحريق الهائل، فجر اليوم الخميس.

من مكان الحريق بالناصرة، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

أسفر حريق هائل عن انهيار محل تجاري في مدينة الناصرة، فجر اليوم الخميس.

وتسبب الحريق بأضرار جسيمة وخسائر فادحة للمحل التجاري بعد أن التهمته ألسنة النار وانهارت جدرانه.

وتلقت طواقم الإطفاء والإنقاذ في الساعة الرابعة فجرا بلاغا في مركز الاستعلامات 102 مفاده اندلاع حريق في بقالة بالناصرة، وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحريق التي أتى على الدكان ومحتوياته وتضرر بشكل كامل إثر انهيار جدرانه بفعل الحريق الهائل.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.