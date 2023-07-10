مصرع عابر سبيل دهسا قرب كفر قاسم

يستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 197 شخصا، بينهم 45 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم. وتبين كذلك أن 10 أشخاص لقوا مصارعهم في حوادث دهس.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي عابر سبيل، في الثلاثينيات من العمر، مصرعه في حادث دهس وقع صباح اليوم، الإثنين، على شارع 6 بالقرب من بلدة راس العين "روش هعاين" بمحاذاة كفر قاسم، وسط البلاد.

وتسبب الحادث بازدحامات في حركة السير لمدة تزيد عن ثلاث ساعات، وأغلقت الشرطة مقطع الشارع وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ووفقا للشرطة فإن الضحية دهس من قبل سيارة خصوصية، وجرى توقيف سائق المركبة للتحقيق معه فل الحاصل.

197 شخصا، بينهم 45 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

وفي سياق متصل، يستدل من تقرير جديد أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، حديثا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 197 شخصا، بينهم 45 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم. وتبين كذلك أن 10 أشخاص لقوا مصارعهم في حوادث دهس مختلفة.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.