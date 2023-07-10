وقفة احتجاجية ودعوات لإنزال أشد العقوبة بحق قاتل ديار العمري

رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية صور الشهيد العمري، وارتدوا ملابس سوداء تعبيرا عن حزنهم على جريمة قتل ابنهم، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات ورددوا هتافات تمجد الشهيد وأخرى تدعو لإنزال أشد العقاب بحق القاتل.

من الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة بالناصرة، اليوم (عرب 48)

شارك العشرات من عائلة أبناء الشهيد ديار العمري (20 عاما) وأهالي قريته صندلة وعدد من الناشطين والقيادات السياسية، اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة المركزية في الناصرة، تزامنا مع جلسة المحكمة لتمديد اعتقال القاتل دنيس موكين (33 عاما) من سكان بلدة "غان نير" .

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية صور الشهيد العمري، وارتدوا ملابس سوداء تعبيرا عن حزنهم على جريمة قتل ابنهم، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات ورددوا هتافات تمجد الشهيد وأخرى تدعو لإنزال أشد العقاب بحق القاتل.

وقدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، يوم 11 حزيران/ يونيو 2023، لائحة اتهام بحق دنيس موكين تضمنت قتل الشاب ديار العمري من سكان قرية صندلة.

وبعد اقتراف جريمة قتل العمري، أثبت توثيق مصور اعتداء المجرم القاتل على الضحية عندما تواجد داخل سيارته، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بالأيدي بينهما في الشارع.

ووفقا لما بيّن التوثيق، عند عودة الضحية إلى سيارته أقدم القاتل على إطلاق النار عليه وقتله في المكان.

القاتل في المحكمة، اليوم (عرب 48)

وزعم القاتل وهو جندي سابق في وحدة "غولاني" بالجيش الإسرائيلي وقد عاد قبل أيام من خدمته كجندي احتياط، خلال التحقيق معه أنه "أطلق النار على عمري دفاعا عن النفس"، مدعيا أنه "تعرض لاعتداء وأطلق النار بعدما شعر بالخطر على حياته"؛ وذلك حسبما نقلت مصادر إسرائيلية.

وكان الآلاف قد شيعوا جثمان الشهيد ديار العمري (20 عاما)، في بلدة صندلة، عصر يوم الأحد الموافق 7 أيار/ مايو 2023، ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية.

وشهدت القرية في مرج ابن عامر، إضرابا عاما وشاملا، احتجاجا على جريمة قتل ابنها الشاب العمري، برصاص الشاب اليهودي بعد عراك بالأيدي بينهما بالقرب من القرية، مساء يوم السبت الموافق 6 أيار/ مايو 2023.