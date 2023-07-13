اتهام شاب من طرعان بالاعتداء على آخر

وفقا لما جاء في لائحة الاتهام فإن المتهم اعتدى بقسوة، ظهيرة يوم 26 حزيران/ يونيو الماضي، بواسطة أداة على شخص آخر سار بمحاذاته.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شاب (19 عاما) من قرية طرعان نسبت إليه الاعتداء على آخر، وسط الشارع.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهم اعتدى بقسوة، ظهيرة يوم 26 حزيران/ يونيو الماضي، بواسطة أداة على شخص آخر سار بمحاذاته.

وذُكر في لائحة الاتهام أنه لسبب غير معروف، صدم المتهم بسيارته سيارة الضحية بهدف إيقافها.

وبعد ذلك، نزل المتهم من سيارته وبدأ بالاعتداء على الضحية، ثم هرب من المكان.