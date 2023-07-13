مصرع شابة و8 إصابات في حادث طرق قرب صفد

أسفر حادث طرق وقع بين حافلة ركاب وسيارة خصوصية على شارع 89 بالقرب من مدينة صفد، صباح اليوم، عن مصرع شابة و 8 إصابات متفاوتة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)

لقيت شابة (30 عاما) مصرعها وأصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين حافلة ركاب وسيارة خصوصية على شارع 89 بالقرب من مدينة صفد في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، صباح اليوم الخميس.

ووفقا لمصادر طبية فإن حادث طرق وقع بين حافلة ركاب وسيارة خصوصية على شارع 89 بالقرب من مدخل صفد، أصيب فيه تسعة أشخاص، بينهم سائقة السيارة الخصوصية، بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة، توفيت على إثرها في وقت لاحق.

ونقلت الطواقم الطبية المصابين، بعد أن قدمت لهم العلاجات الأولية في مكان الحادث، إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

200 شخص، بينهم 45 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 200 شخص، بينهم 45 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

وفي سياق متصل، يستدل من تقرير جديد أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، حديثا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.