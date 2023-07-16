شارت العشرات من أهالي الفريديس، في وقفة نظمت على مدخل البلدة، رفضا للجريمة المنظمة واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام.

شارك المئات من أهالي قرية الفريديس، مساء اليوم، الأحد، في وقفة نظمت عند المفرق الرئيسي على مدخل البلدة، احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بما وصفوه بـ"تواطؤ الشرطة مع المجرمين"، كذلك رددوا هتافات ضد الجريمة والمجرمين، وحملوا لافتات كتب عليها شعارات على غرار: "لا للقتل نعم للحياة"، و"سكوتنا يغذي العنف".

ويوم الخميس الماضي، شهدت الفريديس مقتل الشاب علاء مرعي، وهو مساعد رئيس المجلس المحلي في الفريديس، في جريمة ارتكبت بالقرب من قاعة أفراح في البلدة.

وأغلق المتظاهرون مقطع من شارع رقم 4 عند مفرق البلدة الرئيسي، وذلك احتجاجا على تفشي الجريمة في البلدات العربية ومن ضمنها الفريديس.

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات تطالب الشرطة بإيجاد الحلول، والتحرك الفوري لمكافحة الجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

وردّد المشاركون شعارات تندد بتواطؤ الشرطة، ورفعوا شعارات من قبيل: "الشرطة لليهود فقط"، و"الدم العربي مش رخيص"، "اتصل بـ100 تحصل على 0"، في إشارة إلى مركز الطوارئ في الشرطة.

وفي سياق ذي صلة، شيّعت جماهير غفيرة، من أهالي قرية الفرديس والمنطقة، مساء اليوم، جثمان الشاب مرعي، ضحية جريمة القتل، التي ارتُكبت في البلدة، الخميس الماضي.

جانب من #تشييع جثمان ضحية جريمة القتل في #الفريديس، #علاء_مرعي، بمشاركة واسعة من البلدة وخارجها.



_ تصوير: ضياء حاج يحيى - "عرب 48. pic.twitter.com/Zg1ggtYDtQ — موقع عرب 48 (@arab48website) July 16, 2023

وانطلق المشيعون وسط أجواء حزينة ممزوجة بالغضب، من منزل عائلة ضحية جريمة القتل، في الحي الشمالي في البلدة، إلى مسجد "الهدى"، لأداء صلاة الجنازة، ومن ثم إلى مقبرة الحارة الشرقية، حيث سيُوارى الثرى هناك.

وانتقل مشيعون من الجنازة إلى المفرق الرئيسي لقرية الفرديس شارع 4، لإغلاقه مرة أخرى، احتجاجًا على الجريمة وتواطؤ الشرطة.

أسماء شرقية، زوجة المغدور محمد شرقية، الذي كان قد قُتل قبل عامين، وهو من بلدة جت (المثلّث)، خلال مشاركتها في تظاهرة في #الفريديس رفضا للجريمة واحتجاجا على تواطؤ الشرطة.

_ تصوير: ضياء حاج يحيى - "عرب 48". pic.twitter.com/h5rRxvbtjz — موقع عرب 48 (@arab48website) July 16, 2023

وقُتل 14 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتكبت في عدة بلدات عربية منذ مطلع الشهر الجاري ولغاية اليوم، كان آخرهم الشاب حسام جمعة الزبارقة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة بعد ظهر اليوم، الأحد.

بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، 118 قتيلا وقد تجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة القتلى في العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.

("عرب 48")

("عرب 48")

("عرب 48")

("عرب 48")