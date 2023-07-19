تحقيق في احتراق سيارتين في حيفا

أسفر حريق في حيفا عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة لسيارتين كانتا في موقف سيارات لفندق بالمدينة، فجر اليوم.

من مكان الحريق بحيفا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

اندلع حريق في سيارتين خصوصيتين كانتا موقف للسيارات تحت الأرض بفندق "لاونردو" في شارع "دافيد" على شاطئ الكرمل بمدينة حيفا، فجر اليوم الأربعاء.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للسيارتين.

وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحريق الذي أتى على السيارتين، ومنعت اقتراب ألسنة اللهب من السيارات الأخرى، كما منعت انتشاره إلى الفندق والمساكن المجاورة، وإخراج الدخان الكثيف الذي انبعث من الحريق.

وأُبلغ عن إصابة طفل بسبب الهلع، على ما يبدو، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية له بالمكان.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق، وما إذا كان متعمدا.

يذكر أن حوادث إضرام النيران بمركبات تكررت كثيرا في حيفا في الأشهر الأخيرة.