طمرة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، بعد ظهر اليوم، عن إصابة خطيرة لأحد المواطنين، نقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب شاب (25 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لعيارات نارية في مدينة طمرة، بعد ظهر اليوم الأحد.

وقدمت الطواقم الطبية من مركز الزهراوي العلاجات الأولية للمصاب في جريمة إطلاق بطمرة، ونقلته بسيارة العلاج المكثف على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

وتحوّلت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، ويجد المجتمع العربي نفسه رهينة لجرائم منظمة متصاعدة.

ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 121 قتيلا، بينما في العام الماضي قتل 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.