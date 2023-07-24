إبطن: اعتقال 17 مشتبها بزعم الاحتيال على التأمين الوطني

قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إن قواتها قامت صباح اليوم الإثنين، باعتقال 17 شخصا من إبطن بشبهة "الاحتيال والتزوير، من خلال سحب مخصصات البطالة من التأمين الوطني"، حسب ما ورد في البيان.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، 17 شخصا من بلدة إبطن قضاء حيفا، وذلك بزعم الاحتيال على مؤسسة التامين الوطني وسحب مخصصات تصل قيمتها إلى أكثر من مليون ونصف شيكل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إن قواتها قامت صباح اليوم الإثنين، باعتقال 17 شخصا من إبطن بشبهة "الاحتيال والتزوير، من خلال سحب مخصصات البطالة من التأمين الوطني"، حسب ما ورد في البيان.

ووفقا للشرطة، فإن بداية التحقيق في القضية كانت قبل عدة أشهر في نهاية العام الماضي، إذ تلقت الشرطة بلاغا حول عمليات احتيال وتحديدا في فترة جائحة كورونا.

وبحسب الشبهات، فإن مشتبهين أقدموا على سحب مخصصات من التأمين الوطني بواسطة تزوير وثائق.

وفي السياق، قالت الشرطة في بيانها إن "المشتبهين استغلوا إمكانية تقديم المستندات للتأمين الوطني عبر المنظومة الإلكترونية، الأمر الذي سهل عليهم عملية الاحتيال والتزوير، ونجحوا بالحصول على مبلغ مليون و500 ألف شيكل، فيما تقاسموا المبلغ في ما بينهم".

وطلبت الشرطة من المحكمة تمديد اعتقال 4 مشتبهين حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدهم، فيما جرى فرض شروط تقييدية على 13 آخرين.