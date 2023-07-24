الثاني خلال 48 ساعة: لجان التنظيم تهدم موقفا للشاحنات في باقة الغربية

باقة الغربية عانت ولا تزال من "مشاريع بنى تحتية قطرية" منها شارع "عابر إسرائيل"، الذي صادر مئات الدونمات بملكية خاصة كما قيد استعمال مئات وآلاف الدونمات عزلها عن المدينة، وباتت فريسة سهلة لخط الغاز وخط الكهرباء ومشروع المياه القطري.

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، ساحات تستخدم كموقف للشاحنات في مدينة باقة الغربية، وهي عملية الهدم الثانية لموقف للشاحنات خلال أقل من 48 ساعة.

واقتحمت الجرافات التابعة للجان التنظيم والبناء منطقة الطيون في الجهة الغربية من باقة الغربية، حيث قامت الشرطة بنصب الحواجز على الطرقات المؤدية إلى المكان، ومنعت من السكان الاقتراب من الموقع المستهدف إلى حين الانتهاء من عملية هدم موقف الشاحنات.

وسبق ذلك، أن تم هدم موقف للشاحنات والمركبات في منطقة وادي الخروبي، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص، إذ تعاني باقة الغربية أسوة بغالبية البلدات العربية من أزمة بكل ما يتعلق في ترتيب مواقف للشاحنات، حيث تمتنع السلطات الإسرائيلية عن تخصيص الأراضي لإقامة المواقف للشاحنات والمركبات.

إلى جانب الملاحقة والهدم، اشتكى الكثير من سكان باقة من توزيع لجان التنظيم والبناء المحلية واللوائية إخطارات بالهدم، وكذلك إخطارات بغرامات مالية باهظة بحجة البناء دون ترخيص، فيما تماطل لجان التنظيم وتمتنع عن توسيع مسطح البناء والمصادقة على الخرائط التفصيلية التي قدمتها البلدية.

يذكر أن باقة الغربية عانت ولا تزال من "مشاريع بنى تحتية قطرية" منها شارع "عابر إسرائيل"، الذي صادر مئات الدونمات بملكية خاصة كما قيد استعمال مئات وآلاف الدونمات عزلها عن المدينة، وباتت فريسة سهلة لخط الغاز وخط الكهرباء ومشروع المياه القطري ومشروع سكة الحديد وحتى مخطط المطار الدولي بين باقة الغربية والخضيرة.