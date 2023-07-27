اتهام 3 أشخاص من حيفا بالابتزاز والتهديد والخاوة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد شاب (27 عاما) وآخر (21 عاما) ورجل (53 عاما) وهم من سكان حيفا، وذلك بتهمة الابتزاز عن طريق التهديد بالقوة وإلحاق أضرار بالممتلكات وعمليات سطو وغيرها، وجباية الإتاوة (الخاوة) من قبل إدارة لجنة مبان في مدينة حيفا.

ويستدل من لائحة الاتهام، التي نشرت، اليوم الخميس، أن "بعض المتهمين عملوا على تهديد مديرين وأعضاء في شركة بناء في حيفا من أجل أن يدفعوا لهم الخاوة مقابل خدمة حراسة التي لم تطلبها الشرطة بالأصل. ووصل المتهمون إلى المبنى الأول قاموا بتحطيم باب المدخل وألقوا بشاشة التلفاز على الأرض وألحقوا اضرارا بالممتلكات بقيمة عشرات آلاف الشواكل، ونتيجة للتهديدات تم تحويل مبالغ مختلفة في مناسبات عديدة لبعض المتهمين مقابل خدمات أمنية لم يتم توفيرها".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، قرر الأب وابنه العمل معا من أجل تهديد الشركة التي تدير مبنى ثان في حيفا، وطلب المتهمون الذين لا يملكون شركة أمن ولا يعملون بالحراسة من أصحاب الشركة بأن يحوّلوا مبالغ مالية لهم مقابل خدمة حراسة. كجزء من التهديدات، وصل متهمان إلى المبنى الثاني في حيفا، واقتربا من الحارس الذي كان يعمل هناك في ذلك الوقت نيابة عن شركة الإدارة وأمروه بعدم الحضور إلى وظيفته كحارس مجددا. وفي وقت لاحق، وصل المتهمون إلى المكان وقاموا بتحطيم نوافذ باب مدخل المبنى. ومن أجل منع إلحاق أضرار إضافية اضطرت إدارة المبنى لدفع مبلغ قدره 3 آلاف شيكل شهريا للمتهمين".

وختم لائحة الاتهام بأنه "في شهر حزيران/ يونيو 2023 وقعت إدارة شركة المبنى الثاني على إدارة المبنى الأول وبعد أن علم أحد المتهمين توجه إلى الإدارة وطالبهم بعدم تولي إدارة المبنى الأول، وفي وقت لاحق، طالب متهم آخر بزيادة المبلغ الذي يتقاضونه من الشركة من 3 إلى 5 آلاف شيكل وإلا فإنّهم سيفرضون غرامة قدرها 50 ألف شيكل، ومن أجل أن تدفع لهم الشركة الخاوة، كما يريدون، توجه المتهمون إلى المكاتب في المبنى وألحقوا أضرارا بالغة بالممتلكات تقدر بعشرات آلاف الشواكل، وفي المرة الرابعة التي قاموا فيها بالسطو على المبنى وإلحاق الأضرار فيه تمّ إلقاء القبض عليهم من قبل الشرطة".