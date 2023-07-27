حيفا: صلاة احتجاجية في دير وكنيسة مار إلياس رفضا لاعتداءات المستوطنين

صلاة ووقفة احتجاجية في ساحة دير وكنيسة مار إلياس في جبل الكرمل في حيفا رفضا وتنديدا باعتداءات المستوطنين المتواصلة، ومحاولاتهم المتكررة لاقتحام الكنيسة.

انطلقت، مساء اليوم، الخميس، صلاة مشتركة ووقفة تضامن واعتصام، في ساحة دير وكنيسة مار إلياس في جبل الكرمل في حيفا؛ وذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين التي تستهدف الكنيسة والدير.

وشارك عدد من أبرز الأساقفة في الداخل، من بينهم راعي أبرشية عكا والجليل المطران يوسف متى، المطران موسى حاج، المطران رفيق نهرا، ورئيسة بلدية حيفا عينات كليش، والسفير وديع أبو نصار، وعدد من كهنة جميع الرعايا في الجليل.

وحاولت الشرطة تقييد عدد المشاركين في النشاط الاحتجاجي، عبر إغلاق الطريق أمام الوافدين إلى دير وكنيسة مار إلياس، الأمر الذي لم يمنع العشرات من الوصول إلى ساحة الكنيست للاحتجاجات على اعتداءات المستوطنين.

ويوم الأحد الماضي، أوقفت الشرطة الإسرائيلية، مستوطنيْن شاركا في محاولة اقتحام كنيسة ودير مار إلياس، لتفرج عنهما بعد ذلك بساعات قليلة، فيما تظاهر أهال من المدينة، تنديدًا باقتحامات الجماعات الاستيطانية المتكررة للدير وللكنيسة.

ومساء الأحد الماضي، نظمت وقفة احتجاجية أمام الكنيسة، شملت صلوات وتراتيل، كما عُلِّق صليب ضخم على إحدى السيارات التي سارت على الشارع بين المحتجين.

وحاول نحو 50 متطرفا يهوديا، بينهم أعضاء في منظمة "لا فاميليا" الفاشية، وصلوا إلى دير مار إلياس بواسطة حافلات للركاب، يوم الأحد الماضي، اقتحام الكنيسة، ولكن تصدى لهم عدد من الشباب الذين تواجدوا في المكان.

وسادت أجواء متوترة ومشحونة بين الحضور في الكنيسة، في أعقاب محاولة اقتحام جديدة من قبل مجموعة من المتطرفين اليهود.

وهذه المحاولة الثانية خلال أسبوع لاقتحام المكان المقدس، إذ حاولت مجموعة من المتطرفين اليهود اقتحام الكنيسة، يوم الثلاثاء الماضي، ومنعهم الشباب من تنفيذ ذلك.

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