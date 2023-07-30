اعتقال 7 أشخاص من الطيبة بشبهة "غسل الأموال والتهرب الضريبي"

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عددا من الأشخاص من مدينة الطيبة بشبهة "غسل الأموال والتهرب الضريبي".

ألقت الشرطة القبض على 7 أشخاص من مدينة الطيبة بشبهة "غسل الأموال والتهرب الضريبي".

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الأحد، فإنه "بعد تحقيقات الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433) التابعة للشرطة الإسرائيلية، تم اليوم القبض على 7 مشتبه بهم بالقيام بنشاط اقتصادي محظور في محل الصرافة الذي يمتلكونه في انتهاك لقانون مكافحة غسل الأموال وقانون الضرائب". وأضافت أنه "بحسب التحقيقات فإن المشتبه بهم وضعوا آلية متطورة لغسل الأموال من خلال النشاط في محل الصرافة والقيام بتحويلات بنكية واستخدام الكثير من الأموال النقدية، ومن خلال أنشطتهم جمع المشتبه بهم أموالًا، اشتروا بها مركبات فاخرة وعقارات وقاعات أفراح".

وختمت بالقول إنه "خلال النشاط، داهمت قوات الشرطة قاعة أفراح ومحطة وقود لأحد المشتبه بهم، وتم ضبط حوالي طن ونصف من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك. كما تم حجز 5 سيارات. التحقيقات مستمرة"، وفقا لمزاعم الشرطة.