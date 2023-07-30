الطيبة: احتجاج ضدّ سياسة التضييق على الأرض والمسكن

أشعلت اللجنة للدفاع عن أراضي الطيبة، شعلة "التحدي" التاسعة، مساء الأحد، في خيمة الاعتصام التي نصبت ضمن النضال الجماهيري لحماية أراضي المدينة، وضمن فعاليات "خيمة التحدي"، التي انطلقت قبل ثلاثة أسابيع.

استمرّت مساء الأحد، الفعاليات الاحتجاجية في خيمة الاعتصام التي كانت قد نُصبت في مدينة الطيبة، احتجاجا على سياسة التضييق على الأرض والمسكن.

وأشعلت اللجنة للدفاع عن أراضي الطيبة، شعلة "التحدي" التاسعة، مساء الأحد، في خيمة الاعتصام التي نصبت ضمن النضال الجماهيري لحماية أراضي المدينة، وضمن فعاليات "خيمة التحدي"، التي انطلقت قبل ثلاثة أسابيع.

احتجاجا على سياسة التضييق على الأرض والمسكن في #الطيبة: إشعال شعلة "التحدي" التاسعة في خيمة الاعتصام مساء الأحد. pic.twitter.com/aAtyrOkyUX — موقع عرب 48 (@arab48website) July 30, 2023

ودعت اللجنة لحماية أراضي الطيبة، الأهالي المشاركة في الفعاليات التي تقام في الخيمة بشكل يومي، مشددة على أهمية المشاركة، وبخاصة بعد الاتفاق مع السلطات الذي أفضى بتجميد أوامر الإخلاء، والغرامات، لفترة مؤقتة.

وقال الشاب عميد جبارة، وهو أحد أصحاب الأراضي لـ"عرب 48"، إنه "من المهم التواجد في خيمة الاعتصام، وبخاصة بعد أن حصلنا على التجميد المؤقت، من أجل أن نرسل رسالة إلى السلطات، أنه رغم التجميد، فإن الفعاليات الوطنية مستمرة".

وتابع: "رغم تجميد التظاهرات على شارع الطيبة الرئيسي، إلا أننا لن نطفئ شعلة النضال، لأن السلطات لم تعدنا بالحل الجذري، وما تلقيناه هو مؤقَّت".