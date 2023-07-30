بسمة طبعون: وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث دراجة نارية

إعلان وفاة الشاب محمد زبيدات (23 عامًا) من قرية بسمة طبعون شمالي البلاد، متأثرا بإصابته الخطيرة من جراء تعرضه لحادث طرق قرب الزرازير، الأسبوع الماضي، بينما كان يقود دراجة نارية.

توفي الشاب محمد زبيدات (23 عامًا) من قرية بسمة طبعون، اليوم الأحد، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها جراء حادث طرق مروع وقع بين دراجة نارية وسيارة على مفرق الزرازير مساء الأربعاء الماضي.

وكان زبيدات قد أصيب بجراح خطيرة من جراء اصطدامه بسيارة على شارع 7626 قرب بلدة الزرازير، الأمر الذي أسفر كذلك عن إصابة سائق السيارة بجروح طفيفة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لزبيدات الذي عانى من جروح خطيرة في رأسه، وأحيل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وأعلن المستشفى، اليوم، عن وفاة زبيدات متأثرا بإصابته الخطيرة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.