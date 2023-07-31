أم الفحم: وقفة احتجاجية داخل البلدية لأصحاب قسائم البناء في عقادة

الاحتجاج من أصحاب القسائم الذين اشتروها في العام 2017، ولم يستلمومها لغاية اليوم، ويبلغ عددهم 68 شخصًا جميعهم من أهالي مدينة أم الفحم.

احتج عدد من أصحاب قسائم البناء في منطقة عقادة في مدينة أم الفحم، صباح اليوم الإثنين، داخل دار بلدية أم الفحم، وذلك احتجاجًا على عدم تسليم أصحاب الأراضي قسائمهم التي اشتروها قبل أعوام، إذ لم يتسلموا قسائمهم لغاية اليوم.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بلدية أم الفحم بإيجاد حل فوري لأصحاب قسائم البناء في منطقة عقادة.

وجاءت هذه الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والنضالية لأصحاب قسائم البناء في عقادة، إذ يناضل الأهالي منذ سنوات من أجل الحصول على قسائم البناء التي اشتروها.

وفاز أصحاب القسائم في العام 2017 بالمناقصات، وحتى اللحظة لم يستلموا قسائم البناء في منطقة عقادة.

ويبلغ عدد الأشخاص الذين يمتلكون قسائم بناء في عقادة 68 شخصًا من المدينة، إذ تشمل المنطقة 240 وحدة سكنية.

والتقى رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، أصحاب قسائم البناء، وعقب على موضوع القسائم بالقول إنه "نتابع مشروع القسائم منذ عدة سنوات وعملنا مع كل الجهات المعنية في هذا المجال، والتقينا وزير الإسكان ووزير الداخلية وأول ما طرحنا عليهما موضوع قسائم البناء في عقادة، هذه المعضلة مستمرة منذ عدة سنوات ونحن عملنا ونعمل كل ما بوسعنا من أجل إيجاد حل".

وأضاف أن "موضوع القسائم على سلم أولوياتنا ونعمل من أجل إيجاد حل فوري، ولكن الموضوع هذا بين البلدية ووزارة الإسكان وسلطة أراضي إسرائيل وأيضًا أهالي حي عقادة، وحاليًا الموضوع في القضاء والمحاكم".