عم القتيل هيكل من أم الفحم: لا علاقة لجريمة اليوم بقتل توفيق وولديه محمود وأحمد

تعيش عائلة أبو هيكل إغباريّة من مدينة أم الفحم صدمة، بعد وفاة ابنها أسعد هيكل (50 عامًا) متأثرًا بإصابته البالغة التي أصيب بها، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، يوم السبت الماضي، في قرية عارة، وذلك أثناء توجهه إلى العمل.

وضحية الجريمة أسعد هيكل هو شقيق توفيق هيكل ضحية جريمة القتل التي اقتُرفت في العام 2011، وقُتل فيها نجلا توفيق، محمود وأحمد هيكل، بعد تعرضهم لجريمة إطلاق ارتُكبت داخل المنزل في أم الفحم.

وقال هيكل إغباريّة، عم المرحوم أسعد هيكل، من مدينة أم الفحم لـ"عرب 48" إن "أسعد قُتل وهو بطريقه إلى العمل في قرية عارة، وهناك تعرض لجريمة إطلاق نار، إذ إننا حتى اللحظة لا نعمل ماذا حصل معه، والشرطة أيضًا لا يوجد لديها معلومات أسباب وخلفية الجريمة".

وأشار إلى أن "المرحوم رُزق، قبل عامين، بطفله الأول الذي رزقه إياه الله بعد سنوات من الانتظار وهو ابنه الوحيد".

وعن الضحية قال إن "المرحوم ليس لديه خلاف مع أحد، ويعيل عائلته وحياته بين العائلة والعمل فقط لا غير".

وحول الخلاف السابق الذي راح ضحيته توفيق ونجليّه أحمد ومحمود هيكل عام 2011، أوضح أن "ما حصل ليس له أي علاقة مع الخلاف السابق، وذلك الخلاف حصل منذ سنوات طويلة وانتهى".

وختم عم المرحوم أسعد هيكل حديثه بالقول إن "الجنازة لم يحدد موعدها حتى اللحظة، وذلك لأن موعد الجنازة متعلق بموعد تحرير الجثمان من معهد الطب العدلي في أبو كبير".