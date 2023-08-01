منذ صباح اليوم: 3 زلازل تضرب البحر الميت

أضاف مركز رصد الزلازل الفلسطيني أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 9 كم في باطن الأرض، على خط عرض 31.46 شمالا وخط طول 35.49 شرقا.

ضربت 3 زلازل تراوحت قوتها بين 1.9 إلى 3.2 درجات على سلم ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة البحر الميت، دون أن يبلغ عن أضرار.

وأوضح مركز رصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح، أن هزة أرضية وقعت الساعة 08:16 صباحا حسب التوقيت العالمي (11:16 حسب التوقيت المحلي للقدس) بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف مركز رصد الزلازل الفلسطيني أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 9 كم في باطن الأرض، على خط عرض 31.46 شمالا وخط طول 35.49 شرقا.

بدوره، أكد رئيس مرصد الزلازل الأردني، المهندس غسان سويدان، أن المرصد الأردني سجل صباح اليوم الثلاثاء، 3 هزات أرضية، في البحر الميت.

وقال سويدان إن الهزة الأولى كانت بقوة 3.2 ريختر وسجلت عند الساعة 5.05 صباحا بتوقيت عمان.

أما الثانية فسجلت عند الساعة 9.46 صباحا ووقعت على عمق 9 كيلو مترا، وبقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف رئيس مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بأن الهزة الثالثة سجلت عند الساعة 10.43 صباحا توقيت عمان ووقعت على عمق 4 كيلو مترا، وبقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح سويدان أن هذه الهزات الأرضية صغيرة وغير مؤثرة وهي معتادة في هذه المنطقة، ولا يوجد أي شي يدعو للقلق.

ومنذ مطلع العام الحالي، ضرب عدة هزات أرضية المنطقة والبلاد تراوحت قوتها ما بين 3 إلى 4.2 درجات على مقياس ريختر، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية وكان بقوة 7.8 درجات وخلف عشرات آلاف القتلى.

ووفقا لقسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، فإن تم تسجيل 8 هزات أرضية في البلاد منذ مطلع العام الحالي حتى أيار/مايو الماضي، وذلك عدا عن الهزات الارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية.

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