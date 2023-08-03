اعتقال 12 شخصا بشبهة جباية الخاوة في الجليل

اعتقلت الشرطة 12 شخصا من منطقة شمالي البلاد، بشبهة جباية الإتاوة (الخاوة) وغسل الأموال وجمع المعلومات عن أصحاب الأعمال الذين يتم ابتزازهم تحت غطاء أنشطة الحراسة.

أعلنت الشرطة، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 12 مشتبهًا بهم بجباية الإتاوة (الخاوة) في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في إطار، مكافحة جباية رسوم الحماية والخاوة في منطقة الشمال، تم مداهمة عدد من الأهداف في كريات شمونة، وعكبرة، وعين قينيا، (الجولان) والجش، ومشمار هيردين. خلال النشاط تم القبض على 12 مشتبهًا بالتآمر لارتكاب جرائم ابتزاز وجباية رسوم الحماية والخاوة وغسل الأموال وجمع المعلومات عن أصحاب الأعمال الذين يتم ابتزازهم تحت غطاء أنشطة الحراسة".

وأشارت الشرطة إلى أنه "تم ضبط هواتف وكاميرات ومستندات وشيكات بقيمة إجمالية مليون ونصف شيكل".