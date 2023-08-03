اعتقال 4 مشتبهين بجريمة قتل عبد قزاز من يافا

مددت المحكمة، اليوم الخميس، اعتقال أربعة أشخاص لغاية يوم الأحد المقبل، بشبهة قتل الشاب عبد قزاز من مدينة يافا، في العام 2021.

من مكان الجريمة في يافا (تصوير نجمة داود الحمراء)

أعلنت الشرطة، اليوم الخميس، عن اعتقال أربعة أشخاص بشبهة قتل الشاب عبد قزاز، في الأربعينيات من عمره، من يافا في جريمة إطلاق نار وقعت في ميناء المدينة، بعد ظهر يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في يوم 23.10.2021 تم إطلاق النار على عبد قزاز على يد ملثمين في ميناء يافا، حيث تم الإعلان عن وفاته".

ضحية الجريمة عبد قزاز

وأضافت أنه "تمت حالة التحقيقات للوحدة المركزية في تل أبيب، وتم مؤخرا اعتقال 4 مشتبهين بضلوعهم في الجريمة".

وأوضحت الشرطة أن "الحديث يدور عن ثلاثة مشتبهين من يافا وآخر من الرملة، في الثلاثينيات من العمر، جرى تمديد اعتقالهم لغاية يوم 6.08.2023".