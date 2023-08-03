رهط: وفاة طفل اختناقا بحبة عنب

توفي طفل من مدينة رهط في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وذلك تأثرا بحالته الحرجة التي أصيب بها يوم الثلاثاء الماضي، من جراء اختناقه بحبة عنب.

توفي الطفل ذياب زاهر أحمد أبو فريح (عام و7 أشهر)، مساء اليوم، الخميس، متأثرا بحالته الحرجة من جراء اختناقه بخية عنب، قبل يومين.

وأعلن مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، وفاة الطفل أبو فريح، وهو من مدينة رهط، بعد تعرضه للاختناق بحبة عنب، يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت طواقم الإسعاف قد نقلت الطفل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، وذلك بعد نجاحها في إخراج حبة العب من حلقه وإعادة النبض إلى قلبه.

ووصل أبو فريح إلى عيادة محلية وهو فاقد للوعي إثر اختناقه بحبة العنب. ومن هناك نقل إلى المستشفى بعد أن تلقى العلاجات الأولية.

وأخفق الطاقم الطبي في المستشفى في إنقاذ حياة الطفل، الذي فارق الحياة بعد نحو 48 ساعة من وصوله إلى المستشفى.