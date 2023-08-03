طفل بحالة حرجة إثر غرقه في منطقة بيسان

وصفت حالة طفل (8 أعوام) بأنها حرجة إثر تعرضه للغرق في أحد المتنزهات المائية في منطقة بيسان، اليوم الخميس.

تعرض طفل، يبلغ ثمانية أعوام، للغرق في متنزه مائي في منطقة بيسان، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:18، حول غرق طفل في أحد المجمعات المائية، وعليه استُدعيت الطواقم الطبية إلى المكان وأجرت عمليات إنعاش لطفل (8 سنوات) وصفت حالته بالحرجة".

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه جرى نقل الطفل، وهو فاقد للوعي، بواسطة مروحية طبية إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.